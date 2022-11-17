حظك اليوم.. توقعات برج العقرب الخميس 17 نوفمبر 2022

الفجر الفني
بوابة الفجر

حظك اليوم.. توقعات برج العقرب  17 نوفمبر 2022

مع سطوع شمس كل يوم جديد على وجه الأرض، تزداد عمليات البحث عبر الانترنت عن كل ما يجلب الاستبشار لأن يكون القادم أجمل لكل البشر، وعليه تزداد التوقعات بأن تحمل الأيام القادمة المزيد من الخير، وتكثر الآمال بالبحث عن حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليومية وتوقعات الأبراج 2022.


ونوفر لكم في بوابة الفجر الالكترونية حظك اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 وتوقعات الأبراج اليومية على الصعيد المالي والعاطفي والصحي والمهني.


ويعبر الكثيرون عن آمالهم بأن تكون حظوظهم في تلك الأيام، أفضل من سابقها خلال العام الحالي 2022، حيث تضج محركات البحث عبر الشبكة العنكبوتية بأسئلة حول توقعات الأبراج  

 

توقعات برج العقرب 

تثار أمامك اليوم بعض المحادثات والأفكار المستنيرة من قبل الشريك، وربما من الشريك العاطفي، أو من شريكك في العمل. أمامك أساليب جديدة للعمل من خلالها، وربما تتضمن هذه الأساليب وسائل تكنولوجية جديدة حتى تسرع وتيرة العمل وتزيد دخلك. عليك أن تضع فى اعتبارك أن ليس كل ما تسمعه يعد حقيقيا.

على الصعيد العاطفي

تحديد المستقبل مع الشريك يتحدّد في الأيام المقبلة، ذلك يبقى رهنًا بما تنتج منه المفاوضات بينكما

على الصعيد المهني

أيام قليلة تفصلك عن تحقيق الأهداف التي وضعتها نصب عينيك وترى النجاح يخفق بجناحيه فوق رأسك.

على الصعيد الصحي

حاول قدر الإمكان التخفيف من الجلوس ساعات طويلة، واستفد من الوقت المتاح للقيام ببعض النشاط الرياضي

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