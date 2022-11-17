بالتعاون مع QNB والخطوط القطرية.. سفارة قطر تدشن منطقة لمشاهدة مباريات المونديال في مصر

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استاد لوسيل بقطر
استاد لوسيل بقطر

أعلنت سفارة دولة قطر بالقاهرة، بالتعاون مع QNB الأهلي والخطوط الجوية القطرية، بتدشين منطقة مخصصة لمشاهدة مباريات كأس العالم مونديال قطر 2022، وذلك خلال الفترة من 20 نوفمبر 2022 وحتى 18 ديسمبر 2022، لإتاحة فرصة مشاهدة المباريات لجميع عشاق كرة القدم وذلك في موقعين مميزين في مول العرب، إحداهما داخلي والآخر خارجي.

وستنقل كافة مباريات كأس العالم في الموقعين المتميزين المشار إليهما، على أن يتخللها بعض الفقرات الخاصة للجمهور وتوزيع بعض الهدايا التذكارية، لمشاركة حماس وفرحة البطولة مع مشجعي كرة القدم الذين ينتظرون هذا الحدث الرياضي الكبير.

كما ستقوم سفارة دولة قطر بالقاهرة بالتعاون مع QNB الأهلي والخطوط الجوية القطرية يوم 18 ديسمبر 2022، بتنظيم احتفالية خاصة باليوم الوطني لدولة قطر 2022 في فندق سانت ريجس، بالتزامن مع حدثين هامين هما نقل ختام كأس العالم فيفا قطر 2022™️، والاحتفال بمرور 50 عاما علي العلاقات القطرية المصرية.

سفارة دولة قطر كأس العالم قطر مونديال قطر

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