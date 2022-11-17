التفاصيل الكاملة حول صلاة الاستسقاء اليوم.. كيفية أدائها ووقتها وسنن مستحب فعلها

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة اليوم الخميس، ويبحث المواطنين في المملكة العربية السعودية عن الطريقة الصحيحة وموعد صلاة الاستسقاء للدعاء والتضرع.

إقامة صلاة الاستسقا ء اليوم

وجاء في بيان الديوان الملكي النص التالي: «تأسيًا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس الموافق 23 من شهر ربيع الآخر 1444هـ حسب تقويم أم القرى».

صلاة الاستسقاء في القرآن

وصلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تم ذكرها في آيات القرآن الكريم وعن الايات التي تدل على معنى الاستسقاء، قول الله تعالى «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا».

كيفية صلاة الاستسقاء

صلاة الاستسقاء ركعتين بلا أذان

يرتدي المصلي ثياب ليست للزينة

يتضرع المصلي إلى الله سبحانه وتعالى راجيا الإجابة والغيث

يصلي الإمام في صلاة الاستسقاء ركعتين جهرا

الأولى تكون بسورة الفاتحة وسورة الأعلى بعدها في

أما في الركعة الثانية فتكون بسورة الفاتحة وبعدها سورة الشمس.

وبعد السلام من صلاة الاستسقاء يقف الإمام على الأرض وليس على المنبر

يدلي الخطبة للتضرع إلى الله سبحانه وتعالى

تكون خطبة صلاة الاستسقاء خطبتين مثل خطبة العيد لكن الإمام يبدأه بالاستغفار وليس بالتكبير

يردد الاستغفار في الخطبة الأولى تسع مرات، وفي الخطبة الثانية سبع مرات.

سنن صلاة الاستسقا ء

ومن السنن قبل صلاة الاستسقاء، أن يقوم المصلي بالتوبة الصادقة ويؤدي الصدقة والفرائض مثل الزكاة وكذلك التراحم بين الناس وخاصة رحمة الضعفاء ويسن أيضا الصيام كأحد الطاعات والتضرع إلى الله للقبول والإجابة.

وقت صلاة الاستسقاء

ويبدأ وقت صلاة الاستسقاء من بعد طلوع الشمس إلى الزوال وهو وقت الظهيرة، بينما أجاز العلماء أداء صلاة الاستسقاء في يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة.