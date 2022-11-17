عاجل.. بريطانيا ترفع الضرائب على الدخل

بحثا عن رفع ايرادتها ومواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية

قال جيرمي هانت وزير المالية البريطاني، إن خطته الاقتصادية تستهدف خفض معدلات الديون حيث لا يمكن ان يحملها للاجيال القادمة لسدادها بالاضافة إلى خفض الإنفاق ورفع الضرائب.

وأضاف وزير المالية البريطاني في كلمة امام البرلمان البريطاني، أنه وضع مسار متسق لتحقيق الاستقرار للتعامل مع التضخم، وحماية مدخرات المتعاقدين، ومساعدة الاقتصادي البريطاني على النمو، ولكن هذا يتطلب إجراءات اقتصادية صعبة، ومن يدعي عكس ذلك لا يواجه المواطن البريطاني بالحقيقة.

وأشار، إلى أن من أجل تحقيق هذا تم صياغة خطة تقشفية تقوم على زيادة الضرائب وخفض الإنفاق بنحو 55 مليار دولار، موضحا أن بالرغم من ذلك تم مراعاة أنه لن يتم رفع الضرائب بشكل عام على أن يتم زيادتها بنسبة 1% مقارنة بالناتج المحلي للسنوات الخمس القادمة.

زيادة الضرائب على الدخل ببريطانيا:

أضاف، "هانت " أنه سيتم رفع الضرائب الدخل على الأسر البريطانية توسيع الفئات الخاضعة لها بفرض ضرائب على أصحاب الدخل أقل من 150 ألف جنيه استرليني حتى 125 الف جنيه استرليني سنويا، أما الأسر التى دخلها أعلى من 150 ألف جنيه استرليني سنويا سوف يدفعون 12 جنيه استرليني إضافية فوق ما يسددونه حاليا.

وأشار، إلى أنه سيتم الحفاظ على قيمة الضرائب على الميراث والدخل حتى عام 2028، كما سيتم مراجعة ضرائب على أرباح راسمال لتصل إلى 3 الالاف جنيه استرليني.

لن تستمر اعفاء السيارات الكهربائية من الضرائب:

واضاف إنه لمزيد من الإنصاف لن يتم إعفاء السيارات الكهربائية من الضرائب وسيتم فرض ضرائب جديد عليها هاى أن يتم زيادتها 1% سنويا لمدة ثلاث سنوات اعتبار من 2025، مشيرا إلى أنه يتوقع تباطؤ قطاع الإسكان خلال السنوات القادمة وسيكون هناك دعم له.

وأكد أن سيتم تجميد الزيادة الجديد في ضرائب الأرباح على الشركات حتى أبريل 2024، و سيكون هناك إجراءات لمنع التهرب الضريبي ما سيمكن من زيادة إيرادات الموازنة بنحو 2.8 مليار جنيه استرليني بحلول 2028، واجراءات اضافية لضمان حصول بريطانيا على حقها من الضرائب التي تدفعها الشركات التكنولوجية التي تعمل بها للبلدان التي تقع بها مقراتها الرئيسة.