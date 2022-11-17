كورة لايف EGYPT مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب بث مباشر يلا شوت online يخوض منتخب مصر الأولمبي مباراة ودية أمام المغرب اليوم الخميس ضمن الاستعداد للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

ويواجه المنتخب الأولمبي نظيره منتخب زامبيا في الجولة الثالثة المؤهلة لدورة الالعاب الأوليمبية باريس 2024 حيث ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مباراة ودية أخرى أمام المغرب يوم الأحد المقبل.

كورة لايف EGYPT مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب بث مباشر يلا شوت online

وتنطلق صافرة المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت المغرب.

كورة لايف EGYPT مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب بث مباشر يلا شوت online

تذاع مباراة مصر والمغرب اليوم علي قناة اون تايم سبورت 1.

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