سبب جلسة نجم الزمالك مع فيريرا

الفجر الرياضي
فيريرا
فيريرا

قام البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعقد جلسة مع لاعب الفريق الجديد مصطفى شلبي، في تدريبات الفريق اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي الأبيض.


ومنح فيريرا اللاعب بعض التعليمات الخاصة لتنفيذها، كما قام بالاطمئنان على سير البرنامج التدريبي الموضوع له استعدادا للفترة القادمة.

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وخاض مصطفى شلبي تدريبات منفردة تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل خوض تدريبات بدنية في صالة الجيم.


وينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش في برج العرب، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.
 

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