عاجل| بالرغم من تعهداتها فى قمة المناخ..بريطانيا تفرض ضرائب على السيارات الكهربائية

اعلن وزير المالية البريطاني، ايقاف الاعفاءات الممنوحه من الضرائب لشراء السيارات الكهربائية، وذلك بالرغم من تعهدات الدولي العظمي بخفض الانبعاثات الكربونية والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، خلال فاعليات قمة المناخ كوب 27 والمنعقدة في شرم الشيخ.

وجاءت خطط وزير المالية البريطاني بفرض ضرائب على السيارات الكهربائية ضمن خطته الجديدة بزيادة الضرائب وخفض الانفاق بنحو 55 مليار دولار.

وقال وزير المالية البريطاني جيرمي هانت، إنه من غير العادل ان يتم تطبيق اعفاءات ضريبية على السيارات الكهربائية بالتزامن مع توسع العالم في استخدامها، لذلك سيتم فرض ضرائب جديد عليها على أن يتم زيادتها 1% سنويا لمدة ثلاث سنوات اعتبار من 2025.