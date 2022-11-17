عاجل.. روسيا توافق على مد اتفاق تصدير الحبوب مع اوكرانيا

الاقتصاد
بوابة الفجر

تقرر يوم الخميس تمديد الاتفاق الذي يهدف إلى تخفيف نقص الغذاء العالمي من خلال تسهيل صادرات أوكرانيا الزراعية من موانئها الجنوبية على البحر الأسود وذلك لمدة 120 يوما على الرغم من أن موسكو قالت إن مطالبها لم يتم الوفاء بها بالكامل بعد.

ووفر الاتفاق، الذي تم التوصل إليه في البداية في يوليو تموز، ممرا بحريا يحظى بالحماية بهدف التخفيف من نقص الغذاء العالمي من خلال السماح باستئناف الصادرات من ثلاثة موانئ في أوكرانيا وهي منتج رئيسي للحبوب والبذور الزيتية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان يوم الخميس "أرحب باتفاق جميع الأطراف على مواصلة مبادرة الحبوب في البحر الأسود لتسهيل الإبحار الآمن لتصدير الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة من أوكرانيا".

وأضاف أن الأمم المتحدة "ملتزمة تماما بتذليل العقبات المتبقية أمام تصدير الأغذية والأسمدة من روسيا الاتحادية" وهو جزء من الاتفاق تعتبره موسكو أمرا بالغ الأهمية.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية تمديد اتفاق حبوب البحر الأسود لمدة 120 يوما اعتبارا من 18 نوفمبر تشرين الثاني دون أي تغييرات على الاتفاق الساري.

القمح نقص الغذاء العالمي أسطول البحر الأسود روسيا و اوكرانيا

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