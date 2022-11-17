الزمالك ينهي الجدل حول رحيل الوافد الجديد

الفجر الرياضي
الزمالك
الزمالك

حسمت إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، موقفها من رحيل زكريا الوردي لاعب الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وأكد مصدر بنادي الزمالك ان كل ما تردد حول وجود نية للاستغناء عن الوردي في الفترة المقبلة غير صحيح.


وأضاف، أن اللاعب يمتلك قدرات فنية مميزة وقد يستغرق وقت للانسجام مع الفريق، والمستوى الذي ظهر به في الفترة الماضية كان مقبولا.

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واختتم، أن اللاعب لديه الرغبة في الظهور بشكل مميز مع الزمالك في المباريات القادمة، وسيتألق بشكل لافت للرد على الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة.


ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في المباراة المقرر لها ٢٦ نوفمبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية في إطار منافسات بطولة كأس مصر.
 

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