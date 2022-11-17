يلا شوت ESPINA مشاهدة مباراة اسبانيا والاردن بث مباشر أونلاين yalla shoot

الفجر الرياضي
اسبانيا
اسبانيا

يلا شوت ESPINA مشاهدة مباراة اسبانيا والاردن بث مباشر أونلاين yalla shoot يخوض منتخب إسبانيا لقاء ودي أخير أمام نظيره منتخب الأردن قبل التوجه إلى قطر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

 

ويسعى منتخب إسبانيا لتحقيق الفوز على الأردن في الودية الأخيرة قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم وسط طموحات من المدير الفني للمنتخب لويس إنريكي بالوصول بعيدًا في هذه النسخة.

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موعد مباراة إسبانيا وكوستاريكا الأربعاء 23 فبراير 2022 في كأس العالم

يلا شوت ESPINA مشاهدة مباراة اسبانيا والاردن بث مباشر أونلاين yalla shoot 

سويسرا X غانا - الساعة 12 ظهرا - Diema Sport HD

اليابان X كندا - الساعة 3:45 عصرا - IRIB TV Varzesh HD Iran

الأردن X إسبانيا - الساعة 6 مساء على قناة Jordan Sport HD

المغرب X جورجيا - الساعة 6 مساء - Arryadia SD/HD

رومانيا X سلوفينيا - الساعة 6:30 مساء

الجبل الأسود X سلوفاكيا- الساعة 7 مساء

البرتغال تواجه نيجيريا
مقدونيا الشمالية X فنلندا - الساعة 7 مساء

مالطة X اليونان - الساعة 7 مساء

البرتغال X نيجيريا - الساعة 8:45 مساء - bein sports 2 hd

لوكسمبرج X المجر - الساعة 9 مساء - Arena 4 HD Hungary

جنوب إفريقيا X موزمبيق - الساعة 9:30 مساء - Ziggo Sport Select HD

أيرلندا X النرويج - الساعة 9:45 مساء - Orange Sport Slovakia

يلا شوت ESPINA مشاهدة مباراة اسبانيا والاردن بث مباشر أونلاين yalla shoot

 

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والجدير بالذكر، أن هناك العديد من المباريات مساء أمس، قد انتهت بخسارة السعودية من كرواتيا بهدف نظيف، وفوز تونس على إيران 2-0، وانتصار منتخب الأرجنتين بخماسية نظيفة على الإمارات، وسقوط عمان أمام ألمانيا بهدف دون رد، وتعادل الجزائر ومالي 1-1.

 

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