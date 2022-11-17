كورة لايف kora pluse مشاهدة مباراة الاردن واسبانيا بث مباشر Hd مشاهدة مباراة الأردن ضد اسبانيا بث مباشر مباريات ودية دولية على استاد عمان الدولي يحل منتخب اسبانيا ضيفًا ثقيلًا على منتخب الأردن اليوم الخميس 17 نوفمبر، في مباراة ودية دولية هي الأخيرة بالنسبة للمنتخب الاسباني قبل السفر إلى قطر من اجل المشاركة في كاس العالم 2022، حيث ستنطلق احداث المباراة بث مباشر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

منتخب الاردن يعرف ان مباراة اليوم ضد اسبانيا فرصة مثالية وتاريخية للاعبين من اجل الاحتكاك مع نجوم العالم، واكتساب مزيد من الخبرة قبل المشاركة في نهائيات كاس اسيا 2023، حيث يتوقع ان يستفيد العراقي عدنان حمد المدير الفني للمنتخب الأردني، من اللاعبين الموهوبين المتواجدين لديه وفي مقدمتهم موسى التعمري ونور الروابدة ومحمد أبو زريق وعلي علوان ويزن النعيمات.

في المقابل، سيعمل الاسباني لويس انريكي على الاستفادة من المباراة، من خلال تطبيق الأفكار التكتيكية في الشقين الدفاعي والهجومي، والتعرف على قدرات الكرة الاسيوية بشكل اكبر، خصوصا وان مجموعته في كاس العالم تضم منتخب اليابان.

كورة لايف kora pluse مشاهدة مباراة الاردن واسبانيا بث مباشر Hd

وسوف يدير لقاء اليوم بين منتخب الاردن واسبانيا الحكم العماني احمد الكاف والذي يعتبر من الحكام المشهود لهم بالخبرة وسبق له قيادة الكثير من المباريات الدولية والاسيوية. ومن المتوقع ان تشهد المباراة حضور جماهيري كبير قد يصل إلى 16 ألف متفرج، فيما كان الاتحاد الأردني قد أعد فقرات فنية قبل بدء المباراة بساعة.

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سيتم توفير البث المباشر قبل بداية الاستديو التحليلي

مشاهدة مباراة الأردن واسبانيا مباشر

وتنقل مباراة منتخب اسبانيا والأردن اليوم على قناة الأردن الرياضية الأولى HD بتعليق (لم يحدد حتى الان)

كما يمكنك مشاهدة كافة مباريات اليوم بث مباشر على كورة بلس kora pluse.

وتعتبر مواجهة اليوم بين اسبانيا والأردن هي الأولى بين المنتخبين، حيث لم يسبق لهم اللعب من قبل في مواجهة ودية.

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تفاصيل مباراة اسبانيا ضد الاردن مباشر

البطولة: مباريات ودية دولية

القنوات الناقلة: قناة الأردن الرياضية

الملعب: استاد عمان الدولي

المعلق: لم يتم تحديده حتى الان

موعد المباراة: 07:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة

