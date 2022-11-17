كورة HD يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب وجورجيا اليوم الخميس 17-11-2022 yalla shoot في تحضيرات أسود الأطلس لكأس العالم.

يستعد منتخب المغرب لآخر الوديات تحت قيادة المدرب الوطني وليد الركراكي عندما يواجه جورجيا على استاد نادي الشارقة في الإمارات، قبل دخول المرحلة الأخيرة من الاستعداد للمباراة الأولى في مونديال قطر 2022.

ويلعب منتخب المغرب في كأس العالم 2022 بالمجموعة السادسة بجانب بلجيكا، كرواتيا، وكندا؛ وسيفتتح مبارياته بمواجهة الكروات يوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 على استاد البيت.

وسيطير المنتخب المغربي إلى قطر بعد انتهاء مباراة جورجيا مباشرة.

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كورة HD يلا شوت مشاهدة مباراة المغرب وجورجيا اليوم الخميس 17-11-2022 yalla shoot

ويشارك أسود الأطلس في كأس العالم للمرة السادسة، بعد نسخ 1970، 1986، 1994، 1998 و2018؛ ويعج الإنجاز الأبرز في نسخة 1986 بالمكسيك، حين تجاوز دور المجموعات.

وتنطلق صافرة بداية مباراة المغرب وجورجيا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الرباط، السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

ويمكنكم متابعة تغطية حية لمباراة المغرب وجورجيا عبر صفحات موقعكم ميركاتو داي، سواء عبر قسم بث مباشر المواقع أو الابلكيشن أو صفحات السوشيال ميديا.