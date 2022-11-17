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موعد مباراة المغرب وجورجيا

بينما تقام مباراة منتخب المغرب ضد نظيره منتخب جورجيا الودية، اليوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2022.

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وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

بينما تنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا،

و في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والبحرين وفلسطين والعراق.

بينما تنطلق في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

كورة أونلاين Morocco مشاهدة مباراة منتخب المغرب وجورجيا يلا شوت HD

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد جورجيا؟

ومن المقرر أن يتم إذاعة مجريات اللقاء الناري بين جورجيا والمغرب مباشرة عبر قناة ضمن بطولة مباريات ودية دولية.

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بطاقة مباراة المغرب Vs جورجيا

🏆 البطولة: مباراة ودية.

📺 القناة: المغربية الرياضية.

🎤 المعلق: عادل المسعودي.

⌚ توقيت المباراة: 6:00 PM بتوقيت القاهرة.

⏰ تاريخ المباراة: Thursday، November 17، 2022.

⚽ نتيجة المباراة: المغرب — جورجيا

