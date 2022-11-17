كورة أونلاين Morocco مشاهدة مباراة منتخب المغرب وجورجيا يلا شوت HD

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كورة أونلاين Morocco مشاهدة مباراة منتخب المغرب وجورجيا يلا شوت HD مشاهدة مباراة المغرب وجورجيا بث مباشر اليوم  17/11/2022 Morocco vs Georgia  اون لاين دون تقطيع يوتيوب كما يمكنك مشاهدة جميع مباريات اليوم لايف حصري yalla shoot plus بروابط مباشرة بجميع الجودات التي تعمل على مختلف الأجهزة كالجوال والحاسوب.

موعد مباراة المغرب وجورجيا
بينما تقام مباراة منتخب المغرب ضد نظيره منتخب جورجيا الودية، اليوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2022.

 

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وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 5:00 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

بينما تنطلق في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا،
و في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت السعودية والكويت والبحرين وفلسطين والعراق.

بينما تنطلق في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

كورة أونلاين Morocco مشاهدة مباراة منتخب المغرب وجورجيا يلا شوت HD

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المغرب ضد جورجيا؟
ومن المقرر أن يتم إذاعة مجريات اللقاء الناري بين جورجيا والمغرب مباشرة عبر قناة ضمن بطولة مباريات ودية دولية.

كورة أونلاين Morocco مشاهدة مباراة منتخب المغرب وجورجيا يلا شوت HD

بطاقة مباراة المغرب Vs جورجيا
🏆 البطولة: مباراة ودية.
📺 القناة: المغربية الرياضية.
🎤 المعلق: عادل المسعودي.
⌚ توقيت المباراة: 6:00 PM بتوقيت القاهرة.
⏰ تاريخ المباراة: Thursday، November 17، 2022.
⚽ نتيجة المباراة: المغرب — جورجيا
 

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