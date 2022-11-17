الركراكي يعلن تشكيل المغرب لودية جورجيا استعدادا للمونديال

أعلن وليد الراكركي المدير الفني لمنتخب المغرب تشكيل أسود الآطلسي الرسمي الذي سيواجه جورجيا بعد قليل في إطار استعداداتهم لانطلاق بطولة كأس العالم 2022.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب المغربي:

بونو - حكيمي - عطية الله - أكرد - سايس - جبران - أوناحي - أملاح - زياش - بوفال - النصيري

وسيواجه "أسود الأطلس" نظيرهم الجورجي، على أرضية ملعب الشارقة بالإمارات.

القناة الناقلة لمباراة المغرب وجورجيا الودية



وتنقل المباراة عبر قناة المغربية الرياضية، ويأتي ترددها كالآتي:



القمر: نايل سات

التردد: 12207

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

القمر: عرب سات

التردد: 12683

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي



ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة بكأس العالم رفقة بلجيكا، كندا، كرواتيا.



وبعد مواجهة كرواتيا يوم 23 نوفمبر، سيلعب المنتخب المغربي مع منتخب بلجيكا يوم 27 نوفمبر، ثم مع منتخب كندا يوم 1 ديسمبر.

