الركراكي يعلن تشكيل المغرب لودية جورجيا استعدادا للمونديال

الفجر الرياضي
وليد الركراكي
وليد الركراكي

أعلن وليد الراكركي المدير الفني لمنتخب المغرب تشكيل أسود الآطلسي الرسمي الذي سيواجه جورجيا بعد قليل في إطار استعداداتهم لانطلاق بطولة كأس العالم 2022.

 

وفيما يلي تشكيلة المنتخب المغربي:

 

بونو - حكيمي - عطية الله - أكرد - سايس - جبران - أوناحي - أملاح - زياش - بوفال - النصيري

 

وسيواجه "أسود الأطلس" نظيرهم الجورجي، على أرضية ملعب الشارقة بالإمارات.

 

القناة الناقلة لمباراة المغرب وجورجيا الودية


وتنقل المباراة عبر قناة المغربية الرياضية، ويأتي ترددها كالآتي:

 

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مشاهدة مباراة منتخب مصر الأولمبي ضد المغرب الودية اليوم الخميس بث حي مباشر


القمر: نايل سات
التردد: 12207
الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي
القمر: عرب سات
التردد: 12683
الترميز: 27500
الاستقطاب: أفقي


ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة السادسة بكأس العالم رفقة بلجيكا، كندا، كرواتيا.


وبعد مواجهة كرواتيا يوم 23 نوفمبر، سيلعب المنتخب المغربي مع منتخب بلجيكا يوم 27 نوفمبر، ثم مع منتخب كندا يوم 1 ديسمبر.
 

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