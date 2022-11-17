وزارة النقل المصرية تتعاون مع شركة عالمية لإطلاق أكاديمية للسكك الحديدية

وقع كامل الوزير وزير النقل مع شركة ألستوم العالمية، للتنقل الذكي والمستدام، مذكرة تفاهم خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف (COP27)، لإطلاق أول أكاديمية للسكك الحديدية في مصر، ووقع مذكرة التفاهم أندرو ديلون رئيس شركة ألستوم في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى.



تقدم أكاديمية السكك الحديدية برنامج تدريبي مخصص لضمان وجود قوة عاملة مدربة وقوية لدعم صناعة السكك الحديدية المتنامية في مصر، وستستقبل الأكاديمية ما يصل إلى 300 مشارك في عامها الأول، ليكتسب المشاركون المهارات الفنية للسكك الحديدية اللازمة في مختلف المجالات مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية، والإشارات، وإمدادات الطاقة، وأنظمة التحكم المركزية والصيانة.

كما سيطورون المعرفة الفنية في إدارة المشاريع على وجه التحديد لقطاع السكك الحديدية.



تتكون الأكاديمية من ثلاثة برامج لمعالجة المواهب الشابة في مراحل مختلفة من حياتهم المهنية. البرنامج التمهيدي وهو برنامج قصير الأجل مدته 8 أسابيع، بالشراكة مع الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق لموظفيها، والبرنامج الفني وهو برنامج طويل الأجل لمدة 9 أشهر، بالشراكة مع المعهد الوطني للنقل مصمم للخريجين الجدد الراغبين في دخول صناعة السكك الحديدية، والبرنامج التدريبي وهوعبارة عن دورة صيفية مدتها 6 أسابيع في شراكة مع معهد وردان لتكنولوجيا النقل، وسيتم تقديم هذه البرامج من قبل مدربين من جامعة ألستوم بالإضافة إلى خبراء ألستوم ومن المتوقع إطلاقها في الربع الأول من عام 2023.



ومن جانبه قال أندرو ديلون، رئيس شركة ألستوم العالمية في إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى: "تعد هذه الأكاديمية جزءًا من التزام ألستوم بدعم تطوير صناعة السكك الحديدية في مصر من خلال ضمان حصول الخريجين على المعرفة والمهارات ذات الصلة للبحث عن فرص عمل بنجاح والنمو في هذه الصناعة، والأهم من ذلك، أن البرنامج سيسمح لهم بتطبيق ما تعلموه لحل تحديات التنقل الحقيقية.



