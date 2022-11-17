أسعار الذهب اليوم الجمعة 18-11-2022.. المعدن الأصفر يرتفع 7 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الجمعة، ليصعد جرام الذهب عيار 21 بنحو 7 جنيهات، بالرغم من تراجع المعدن الأصفر عالميًا.

أسعار الذهب الأن :





سعر الذهب عيار ٢١: 1272 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤: 1453.75 جنيه

سعر الذهب عيار ١٨: 1090 جنيه

سعر الذهب عيار ١٤: 848 جنيه

سعر الجنيه الذهب 10176 جنيه



أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت أسعار الذهب واحدا بالمئة يوم الخميس مع انتعاش الدولار، بينما أشارت تعليقات في الآونة الأخيرة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي إلى استمرار تشديد السياسة النقدية لترويض التضخم.

وبحلول الساعة 1850 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1760.43 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد انخفاضه إلى 1753.6 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول 0.7 بالمئة عند التسوية إلى 1763 دولارا للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.3 بالمئة، مما جعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أيضا.

ويترقب المستثمرون قرار البنك المركزي الأمريكي بخصوص رفع الفائدة في ديسمبر كانون الأول.

ويؤثر رفع الفائدة على شهية الإقبال على المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

ووصل الذهب إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر عند 1786.35 دولار يوم الثلاثاء وسط مخاوف من تصاعد الأزمة الأوكرانية، لكن الأسعار تراجعت منذ ذلك الحين مع انحسار التوترات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 2.5 بالمئة إلى 20.93 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 2.5 بالمئة إلى 980.61 دولار للأوقية. وتراجع البلاديوم 3.2 بالمئة إلى 2006.07 دولار للأوقية.