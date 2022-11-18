أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة 18-11-2022

استقرت أسعار الدولار مع بداية العطلة المصرفية يومي الجمعة والسبت وسجل الدولار في البنك المركزي نحو 24.44 جنيه للشراء و24.51 للشراء.

-و نتيجة لقرار المركزي المصري منذ عدة أسابيع بالتوجه نحو سعر صرف مرن نجد ان قطاعي السياحة والتصدير شهدا انتعاشا ملحوظا لتشجيع المستثمرين لهذا القرار

-وبرغم ان الجنيه فقد الجنيه 24 % من قيمته امام الدولار الأمريكي في أيام قليلة منذ اعلان الفدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة ل 75 نقطة أساس إلا اننا نجد استقرارا في اسعار السلع منذ اعلان البنك المركزي المصري الأخير

أسعار الدولار في البنوك

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم:

وصل سعر الدولار في البنك المركزي لنحو 24.44عند الشراء و24.51 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي اليوم:

وصل سعر الدولار في بنك ابو ظبي الاسلامي لنحو 24.48 عند الشراء و24.51عند البيع

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم:

وصل سعر الدولار في البنك الاهلي لنحو 24.42عند الشراء و24.47 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك مصر اليوم:

وصل سعر الدولار في بنك مصر لنحو 24.42 عند الشراء و24.47 عند البيع

سعر الدولار في بنك " سي أي بي ":

وصل سعر الدولار في بنك "سي اي بي " لنحو 24.46 عند الشراء و24.52 عند البيع

سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي اليوم:

وصل سعر الدولار في بنك الاستثمار العربي لنحو 24.5 عند الشراء و24.52عند البيع

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول اليوم:

وصل سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول لنحو 24.42 عند الشراء و24.52 عند البيع

سعر الدولار في بنك بلوم مصر:

وصل سعر الدولار في بنك بلوم لنحو 24.42 عند الشراء و24.52 عند البيع

سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي "بيريوس":

وصل سعر الدولار في البنك الاهلي الكويتي لنحو 24.49 عند الشراء و24.52 عند البيع

سعر الدولار في البنك الاهلي اليوناني:

وصل سعر الدولار في البنك الاهلي اليوناني لنحو 24.42 عند الشراء و24.52 عند البيع