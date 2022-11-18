أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة 18-11-2022

استقرت أسعار اللحوم فى الأسواق، اليوم الجمعة مع استمرار توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لتتراوح أسعار البلدى ما بين 170 و185 جنيها حسب القطعية.

ويباع اللحم الضأن بسعر ما بين 170 و200 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 و180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 و160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 160 و190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 و160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 و130 جنيها، والكبدة المستوردة بين 80 جنيها إلى 97 جنيها.

وقال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة تقوم بضخ اللحوم السودانية عبر منافذ وزارة التموين البالغ عددها 1300 منفذ بسعر 115 للكجم.

وتابع "خليل"، إن مخزون اللحوم يكفي لمدة 12 شهرًا وستة أيام وكذا الدواجن يتم ضخها ومحزونها يكفي لمدة أربعة اشهر وثمانية ايام وبنفس السعر.

ولفت إلى أن مخزون المكرونة الاستراتيجي يكفي لمدة خمسة أشهر وثمانية أيام، ومدة تغطي أربعة أشهر بالنسبة لمخزون السكر ويتزامن ذلك مع قرب موسم حصاد السكر لمحصولي القصب والبنجر خلال شهري يناير وفبراير القادمين.