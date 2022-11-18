موعد مباراة مصر وبلجيكا الودية اليوم الجمعة والقنوات المفتوحة الناقلة

مباراة مصر وبلجيكا، عشاق الساحرة المستديرة في مصر على موعد مع مباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية اليوم الجمعة الموافق الـ18 من نوفمبر 2022، ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم وتصفيات أمم إفريقيا.

مباراة مصر وبلجيكا

ويخوض المنتخب الوطني المصري مباراة ودية تحت قيادة المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، أمام المنتخب البلجيكي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة.

مباراة مصر وبلجيكا

ووصلت بعثة المنتخب الوطني يوم الأحد الماضي إلى الكويت من أجل مواجهة بلجيكا، التي تستعد للمشاركة في كأس العالم الذي يقام في قطر وينطلق بعد أيام قليلة، بينما يستعد الفراعنة لمواجهة مالاوى فى تصفيات أمم إفريقيا مارس المقبل.

موعد مباراة منتخب مصر وبلجيكا

وتنطلق مباراة مصر وبلجيكا الودية اليوم الجمعة، الموافق 18 نوفمبر 2022 بدولة الكويت، على ملعب "جابر الأحمد" في تمام الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات المقوحة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

وكشفت مجموعة قنوات أون تايم سبور المصرية عن نقل مباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية اليوم في الخامسة عصرا، كما تذاع المباراة عبر القنوات الرسمية لدولة الكويت.

أهمية مباراة منتخب مصر وبلجيكا

ويدخل منتخب تحت قيادة المدرب الجديد فيتوريا المباراة الودية أمام منتخب بلجيكا آملا في تحقيق مكاسب كبيرة، أهمها الوقوف على حالة اللاعبين قبل خوض التضفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

قائمة منتخب مصر لمباراة بلجيكا الودية

وضم فيتوريا مدرب المنتخب 24 لاعبا، هم الشناوي وأحمد الشناوي وعواد في حراسة المرمى، وبالدفاع عمر جابر وأكرم توفيق وحجازي،علي جبر، محمود علاء، أسامة جلال، محمد حمدي وحسين السيد، وبالوسط حمدي فتحي وطارق حامد والنني وإمام عاشور ومحمود حمادة، وزيزو وأفشة وصلاح وتريزيجيه، وفي الهجوم كوكا ومصطفى محمد ومرموش.