تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية اليوم

يترقب الجمهور المصري اليوم الجمعة الموافق الـ18 من نوفمبر 2022، مباراة مصر وبلجيكا الودية، التي تقام في دولة الكويت الشقيقة، ضمن استعدادات الفراعنة لتصفيات أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

وتبحث الجماهير المصرية عن كيفية مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا اليوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تشهد حماسا كبيرا من منتخبنا الوطني تحت القيادة الفنية للدرب روي فيتوريا، ومن المنتخب البلجيكي الذي يستعد لمبارياته في مونديال قطر 2022.

موعد مباراة منتخب مصر وبلجيكا

وتقام مباراة مصر وبلجيكا الودية اليوم الجمعة، الموافق 18 نوفمبر 2022 بدولة الكويت، على ملعب "جابر الأحمد" في تمام الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات المقوحة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

وكشفت مجموعة قنوات أون تايم سبور المصرية عن نقل مباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية اليوم في الخامسة عصرا، كما تذاع المباراة عبر القنوات الرسمية لدولة الكويت.

قائمة منتخب مصر لمباراة بلجيكا الودية

وضم فيتوريا مدرب المنتخب 24 لاعبا، هم الشناوي وأحمد الشناوي وعواد في حراسة المرمى، وبالدفاع عمر جابر وأكرم توفيق وحجازي،علي جبر، محمود علاء، أسامة جلال، محمد حمدي وحسين السيد، وبالوسط حمدي فتحي وطارق حامد والنني وإمام عاشور ومحمود حمادة، وزيزو وأفشة وصلاح وتريزيجيه، وفي الهجوم كوكا ومصطفى محمد ومرموش.

وتقدم بوابة الفجر لمشاهديها الكرام تردد القنوات المجانية الناقلة مباراة مصر وبلجيكا في السطور التالية:

تردد قنوات مجموعة أون تايم سبورت الناقلة مباراة مصر وبلجيكا

تردد قناة اون تايم سبورت 1 على نايل سات

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد القنوات الكويتية الناقلة لمواجهة مصر وبلجيكا

اسم القناة: Kuwait TV1.

القمر الصناعي: نايل سات HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد قناة الكويت TV1 "عرب سات بدر4"

القمر الصناعي: عرب سات بدر 4.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.