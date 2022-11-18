مفاجآت في تشكيل مصر المتوقع أمام بلجيكا

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره منتخب بلجيكا، مساء اليوم الجمعة، في اللقاء الودي الذي سيجمع كلا المنتخبين.

وقال أحمد عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الثلاثي الهجومي لمنتخب مصر مصطفى محمد، وصلاح، وتريزيجيه".

وأضاف: "وسط الملعب طارق حامد وامام عاشور، ومعهم محمد النني، أما خط الدفاع فسيكون اسامة جلال بجوار حجازي في قلب الدفاع".

وتابع: "محمد حمدي سيلعب ظهير ايسر، وعمر جابر في الجبهة اليمنى، خصوصا أنه بدأ المباريات السابقة بشكل اساسي مع فيتوريا ".

وزاد: "لو شارك أكرم توفيق، سيكون فقط من اجل اغلاق الجبهة اليمني والدفاع بشكل أقوى أمام منتخب بلجيكا، ولكن عمر جابر لديه مزايا هجومية".

وأتم نجم منتخب مصر حديثه قائلًا: "اتوقع انتهاء المباراة بالتعادل بين مصر وبلجيكا".