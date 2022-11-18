سعر الدولار اليوم الجمعة 18-11-2022 بالبنوك العاملة في مصر

سعر الدولار اليوم، يعتبر سعر الدولار من الموضوعات المهمة التي تشهد إقبالا بحثيا متزايدا على مدار الساعة، نظرا لارتباط العديد من الخدمات والسلع بالعملة الخضراء التي اضطربت مؤخرا مع اشتعال الأزمة الأوكرانية الروسية.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم الجمعة 18-11-2022، أمام الجنيه المصري اسقرارا ملحوظا بمختلف البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، حيث سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 24.42 للشراء، 24.47 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib سجل 24.46 جنيه للشراء، 24.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الجمعة

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية إلى 24.45 جنيه للشراء، 24.52 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 24.45 جنيه للشراء، 24.53 جنيه للبيع.

وتقدم بوابة الفجر لقرائها وروادها الكرام سعر الدولار اليوم الجمعة 18-11-2022 في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى

24.45جنيه للشراء.

24.53جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى

24.42جنيه للشراء.

24.47جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى بنك مصر

24.42جنيه للشراء.

24.47جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

24.48جنيه للشراء.

24.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

24.45جنيه للشراء.

24.52جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

24.46جنيه للشراء.

24.52جنيه للبيع.