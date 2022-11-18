لايف Egypt مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا بث مباشر 18/11/2022 Belgium vs Egypt اون لاين بجودة عالية دون تقطيع على موقع يلا شوت الجديد yalla shoot new

رابط مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا بث مباشر اليوم الجمعة ضمن المنافسات الودية قبل كأس العالم مونديال قطر 2022 التي تجري على استاد جابر الأحمد الدولي في الكويت بحضور الآلاف من المشجعين المصريين والعرب.

مباراة مصر ضد بلجيكا بث مباشر تنطلق الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر وفلسطين والسودان وليبيا، السادسة في الكويت والسعودية ودولة قطر والعراق وسوريا ولبنان والأردن، السابعة في الإمارات والبحرين وسلطنة عمان.

مصر وبلجيكا بث مباشر

أما القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم، فهي قناة أبو ظبي الرياضية بصوت المعلق عصام عبده، الكويت سبورت بتعليق طارق الملا، الرياضية المغربية مع المعلق محمد العدالي، بالإضافة إلى أون تايم سبورت المصرية.

ويواجه الجمهور المصري صعوبة بالغة حتى اللحظة في التكيف مع عدم مشاركة منتخب بلادهم في كأس العالم إثر الخسارة المؤلمة في اللقاء الأخير أمام السنغال التي تم الإعلان رسميا أنه سوف تفتقد خدمات نجمها ساديو ماني.

ماتش مصر وبلجيكا مباشر

وأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عن إقامة استيديو تحليلي لمباراة منتخب مصر ضد بلجيكا، عبر تقديم الإعلامي كريك الطرهوني، في ضيافة المحلل الرياضي خالد بيومي وزبي بيه، فيما يكون المعلق عامر عبدالله من داخل الملعب.

واشتاق الجميع إلى مشاهدة المنتخب المصري لكرة القدم بعد الغياب الطويل، إذ يظهر محمد صلاح لأول مرة بعد غياب الفترة المنصرمة، علما أنه حصل على جائزة أفضل لاعب في العالم وفق تصويت جائزة جلوب سوكر العالمية.

ماتش مصر وبلجيكا مباشر تنقل بالتزامن مع عدد من اللقاءات الودية حول العالم قبيل انطلاق المونديال الأحد القادم، إذ يحل المنتخب الصربي ضيفا على نظيره البحريني، بينما يلعب الكاميرون مع بنما، سانت لوسيا أمام سان مارينو.