ستريم Twitter مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا بث مباشر 18/11/2022 Belgium vs Egypt يلا شوت plus رابط ماتش مصر Mohamed Salah

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مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا الودية تنطلق مباراة مصر وبلجيكا في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا الودية

تذاع مباراة مصر وبلجيكا عبر فضائية ON TIME SPORTS 1 HD، وقناة أبو ظبي الرياضية 1.

بث مباشر مباراة مصر وبلجيكا، ضمن استعدادات منتخب الشياطين الحمر للمشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة مصر وبلجيكا الودية

وتقام أحداث مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب بلجيكا، مساء اليوم الجمعة الموافق العشرين من شهر نوفمبر الجاري، عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية على أرضية ملعب جابر الأحمد الدولي.



تردد قناة الكويت الرياضية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

ويقدم لكم "الفجر الرياضي "، تردد قناة الكويت الرياضية، الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية مساء اليوم الجمعة ضمن الاستعدادات الأخيرة لانطلاق كأس العالم قطر 2022.

تردد قناة الكويت الرياضية

قمر: نايل سات.

معدل الاستقطاب أفقي

التردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورتس

قمر: نايل سات.

معدل الاستقطاب أفقي

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.



ويتلاقي منتخب مصر مع نظيره بلجيكا اليوم الجمعة في تمام الساعة الـ5 مساءًا بتوقيت مصر والـ6 بتوقيت السعودية.

وتقام المباراة بين المنتخبين على ملعب إستاد جابر الأحمد بدولة الكويت العربية ضمن استعدادات الأخير لبطولة كأس العالم قطر 2022.