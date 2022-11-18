يلا كورة plus مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا بث مباشر ستريم يلا شوت توداي رابط ماتش egypt

يلا كورة مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا بث مباشر ستريم يلا شوت توداي رابط ماتش egypt تقام أحداث مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب بلجيكا، مساء اليوم الجمعة الموافق العشرين من شهر نوفمبر الجاري، عند تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية على أرضية ملعب جابر الأحمد الدولي.



تردد قناة الكويت الرياضية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

ويقدم لكم "الفجر الرياضي "، تردد قناة الكويت الرياضية، الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية مساء اليوم الجمعة ضمن الاستعدادات الأخيرة لانطلاق كأس العالم قطر 2022.



تردد قناة الكويت الرياضية

قمر: نايل سات.

معدل الاستقطاب أفقي

التردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورتس

قمر: نايل سات.

معدل الاستقطاب أفقي

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.



وتستضيف دولة الكويت العربية، مباراة مصر ضد بلجيكا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وبلجيكا على قناة الكويت الرياضية، بالإضافة قناة قنوات أون تايم سبورتس، التى تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات منتخب مصر الودية.

تردد قناة الكويت الرياضية

قمر: نايل سات.

معدل الاستقطاب أفقي

التردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورتس

قمر: نايل سات.

معدل الاستقطاب أفقي

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.