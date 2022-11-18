كورة HD أون سبورت مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا بث مباشر قناة مفتوحة رابط on sport

كورة أون سبورت مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا بث مباشر قناة مفتوحة رابط on sport يستعرض لكم موقع الفجر الرياضي، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا الودية، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، ضمن استعدادات الأخير لنهائيات كأس العالم.



ويلتقي منتخب بلجيكا مع منتخب مصر نظرًا لوقوعه مع منتخب عربي "المغرب" في المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم بقطر 2022-2023.



موعد مباراة منتخب مصر ضد بلجيكا

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب بلجيكا، مساء اليوم الجمعة، الموافق 18 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن استعدادات الأخير لنهائيات كأس العالم المقبلة.

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وتستضيف دولة الكويت العربية، مباراة مصر ضد بلجيكا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وبلجيكا على قناة الكويت الرياضية، بالإضافة قناة قنوات أون تايم سبورتس، التى تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات منتخب مصر الودية.



تردد قناة الكويت الرياضية

قمر: نايل سات.

معدل الاستقطاب أفقي

التردد: 11678.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أون تايم سبورتس

قمر: نايل سات.

معدل الاستقطاب أفقي

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

