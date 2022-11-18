يلا شوت HD رابط مشاهدة مبارة مصر وبجليكا بث مباشر اونلاين كورة ستار kora live 

يلا شوت رابط مشاهدة مبارة مصر وبجليكا بث مباشر اونلاين كورة ستار ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مواجهة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا أمام بلجيكا وديًا بدولة الكويت.



تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب مصر الأول ضد بلجيكا وديًا في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر الجاري.



وتنقل مباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت المصرية وقناة الكويتية الرياضية وقناة المغربية الرياضية.



وضم المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم 24 لاعبا لمواجهة بلجيكا وديًا مساء اليوم الجمعة، هم كالتالي:



ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر وبلجيكا على قناة الكويت الرياضية، بالإضافة قناة قنوات أون تايم سبورتس، التى تعد الناقل الحصري والوحيد لأحداث مباريات منتخب مصر الودية.



الجدير بالذكر أن المدرب البرتغالي روي فيتوريا كان قد أعلن عن قائمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم لمواجهة بلجيكا وديًا وجاءت كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد عواد (الزمالك).



خد الدفاع: عمر جابر (الزمالك) - أكرم توفيق (الأهلي) - أحمد حجازى (اتحاد جدة السعودي) - على جبر (بيراميدز) - أسامة جلال (بيراميدز) - محمود علاء (الاتحاد) - محمد حمدى (بيراميدز) - حسين السيد (المصرى).



خط الوسط: طارق حامد (اتحاد جدة السعودي) - حمدي فتحي (الأهلي) - محمد النني (آرسنال الإنجليزي) - إمام عاشور (الزمالك) - محمود حمادة (فاركو) - محمد مجدى "أفشة" (الأهلي) - طاهر محمد طاهر (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي).



خط الهجوم: أحمد حسن كوكا (ألانيا سبور التركي) - مروان حمدي (المصري البورسعيدي) - مصطفى محمد (نانت الفرنسي).