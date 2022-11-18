يلا شوت AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في دوري مرتبط السلة كورة لايف HD اونلاين

الفجر الرياضي
سلة الأهلي
سلة الأهلي

يلا شوت AHLY مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في دوري مرتبط السلة كورة لايف HD اونلاين حيث يترقب عشاق ومتابعو كرة السلة، مواجهة قوية بين الزمالك والأهلي في كلاسيكو نصف نهائي دوري المرتبط.

 

موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري مرتبط السلة

من المقرر أن تقام مباراة الأهلى والزمالك فى إياب نصف النهائى غدا الجمعة فى تمام الخامسة والنصف بصالة برج العرب بالإسكندرية.

 

مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك في دوري مرتبط السلة
كما يلتقى الاتحاد مع الجزيرة فى منافسات نفس الدور بنفس الصالة، وكان الأهلي تغلب على الزمالك بنتيجة 71/64، وتغلب الجزيرة على الاتحاد 77/73.

يلتقي فريق الأهلي مع الزمالك في دوري كرة السلة الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة والساعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية وفي تمام الساعة

 

نتيجة مباراة الزمالك ضد الأهلي في كرة السلة
يوفر موقع كورة اون متابعة مستمرة لمباراة الزمالك ضد الأهلي في كرة السلة اليوم وسيتم تحديث المقال بنتيجة اللقاء فور انتهاء المباراة التى تقام ضمن منافسات الدور نصف النهائي من البطولة ويمكنكم متابعة مباريات اليوم من دوري المختلط لكرة السلة.

 

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