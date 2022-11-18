الآن.. شاهد مباراة مصر وبلجيكا عبر هذه القنوات المجانية

شاهد مباراة مصر وبلجيكا، تنطلق بعد دقائق مباراة مصر وبلجيكا التي تأتي ضمن استعدادات المنتخب البلجيكي لخوض مباريات كأس العالم، في حين يستعد الفراعنة لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2024 بكوت ديفوار.

شاهد مباراة مصر وبلجيكا

ويبحث الجمهور المصري اليوم الجمعة الموافق الـ18 من نوفمبر 2022، عن كيفية مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا التي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة، عبر الترددات المجانية والقنوات المفتوحة على نايل سات.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

ويمكن مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا اليوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تشهد حماسا كبيرا من منتخبنا الوطني تحت القيادة الفنية للدرب روي فيتوريا، ومن المنتخب البلجيكي الذي يستعد لمبارياته في مونديال قطر 2022، عبر العديد من القنوات المفتوحة.

القنوات المقوحة الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا

وكشفت مجموعة قنوات أون تايم سبور المصرية عن نقل مباراة منتخب مصر وبلجيكا الودية اليوم في الخامسة عصرا، كما تذاع المباراة عبر القنوات الرسمية لدولة الكويت.

قائمة منتخب مصر لمباراة بلجيكا الودية

وتقدم بوابة الفجر لمشاهديها الكرام تردد القنوات المجانية الناقلة مباراة مصر وبلجيكا في السطور التالية:

تردد قنوات مجموعة أون تايم سبورت الناقلة مباراة مصر وبلجيكا

تردد قناة اون تايم سبورت 1 على نايل سات

التردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

تردد قناة أون تايم سبورتس 2

التردد: 10853.

معامل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد القنوات الكويتية الناقلة لمواجهة مصر وبلجيكا

اسم القناة: Kuwait TV1.

القمر الصناعي: نايل سات HD.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد قناة الكويت TV1 "عرب سات بدر4"

القمر الصناعي: عرب سات بدر 4.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

موعد مباراة منتخب مصر وبلجيكا

وتقام مباراة مصر وبلجيكا الودية اليوم الجمعة، الموافق 18 نوفمبر 2022 بدولة الكويت، على ملعب "جابر الأحمد" في تمام الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية السابعة بتوقيت الإمارات.