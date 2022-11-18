تعرف على مواعيد إعادة عرض مسلسل 'الكبير أوي'



تعيد قناة oN عرض مسلسل "الكبير أوى" الجزء السادس، وذلك بعد النجاح الذى حققه المسلسل في الموسم الرمضاني لعام 2022.

وقد بدأ عرض مسلسل الكبير أوي الجزء السادس للفنان أحمد مكي، من يوم السبت الماضي الموافق 12 نوفمبر، ويعرض المسلسل الساعة 7 مساء والإعادة الساعة 1 صباحًا والساعة 11 صباحًا، كما يعاد عرض العمل على قناة ON دراما الساعة 11 مساءً والساعة 9 صباحًا والساعة 4 عصرًا، وذلك بعد عرضه لأول مرة في شهر رمضان الماضى على قناة ON وأعيد عرضه على قناة DMC.



طاقم عمل مسلسل الكبير أوى الجزء السادس

يشارك في بطولة مسلسل "الكبير أوى 6"، عدد كبير من النجوم ومن أبرزهم:" أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب، حاتم صلاح، عبد الرحمن ظاظا، سما إبراهيم، ليلى عز العرب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج"، وضيوف الشرف حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وشيرين رضا، أسماء جلال، هنادى مهنى، فتحى عبد الوهاب، سليمان عيد"، وآخرين وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين إخراج أحمد الجندي.



أحداث مسلسل الكبير أوى الجزء السادس

ودارت أحداث الجزء السادس بتعرض الكبير للعديد من التغيرات على الصعيد الأسري والتي خلالها يحاول رعاية ابنيه ويقرر الزواج من مربوحة من أجل المساعدة في تربية الأبناء، بينما يمر جوني بالعديد من الصعوبات بعد إصابته بالسمنة وبعد التخلص منها يقرر العمل يوتيوبر من خلال بث فيديوهات على موقع يوتيوب.



حقيقية وجود جزء سابع

قرر صناع عمل سلسلة مسلسل الكبير أوى بعد النجاح الذى حققه جميع أجزاء المسلسل منذ عرضهم حتى الآن، تقديم جزء سابع من مسلسل "الكبير أوى"، وسوف يتم عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2023، وذلك استكمالًا للنجاح الكبير الذى حققه الجزء السادس، والذى عاد مرة إلى بعد 6 سنوات منذ تقديم الجزء الخامس فى شهر رمضان 2015.



غياب دنيا سمير غانم

شهدت حلقات الجزء السادس من مسلسل الكبير أوى غياب الفنانة دنيا سمير غانم، التي ارتبطت بها شخصية هدية زوجة الكبير "أحمد مكي".

وأدي غياب دنيا سمير غانم عن المشاركة بالمسلسل إلى عدم وجود شخصية هدية التي اعتادت أن تقدمها دنيا خلال المواسم السابقة من المسلسل.



ظهور رحمة أحمد بدور البطولة بعيدًا عن استكمال دور دنيا سمير غانم



وقدمت رحمة أحمد بشخصية "مربوحة"، دور البطولة النسائية أمام أحمد مكي ولكنها ليست هدية، وأن قيام رحمة أحمد بدور هدية مستحيل لأنه يضعها في منافسة يصعب النجاح فيها.

وذلك لأن الجمهور قد ارتبط مع شخصية هدية بالنجمة دنيا سمير غانم، التي قد تألقت مع الكبير في 4 مواسم متتالية.