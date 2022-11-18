موانئ البحر الأحمر تسجل تداول 46 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة

الاقتصاد
بوابة الفجر

كشف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة وتم تداول 46000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 780 شاحنة و83 سيارة.

 

 حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 380 شاحنة 43 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 41000 طن بضائع، 400 شاحنة و40 سيارة. 

 

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين دليلة والحرية 2 وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء أمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين دليلة والحرية 2 والسفينة PROPEL PROGRESS.

 

وعلى متنها 31000 الف طن فوسفات متجهة إلى الهند والسفينة VENTURE DYLAN فارغة متجهة إلى المغرب. 

 

كما تم تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة و240 شاحنة بميناء نويبع حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر) للسفن الثلاث سينا وبريدج وايلة. 


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها.

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