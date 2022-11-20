بث مباشر Goal Al Arab مشاهدة مباراة قطر والاكوادور جودة عالية لايف Live رابط جول العرب 

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الفجر الرياضي
مشاهدة مباراة قطر
مشاهدة مباراة قطر والاكوادور

بث مباشر مباراة قطر والاكوادور في افتتاحية مباريات بطولة كأس العالم المقرر انطلاقها اليوم وتستمر لمدة شهر بمشاركة نجوم العالم والمنتخبات الأقوى.

يستعد منتخب قطر لمواجهة نظيره الإكوادور يوم 20 نوفمبر الحالي على ملعب البيت في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة قطر والإكوادور مساء الأحد في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة والساعة السابعة بتوقيت السعودية والدوحة والثامنة بتوقيت أبو ظبي.

 

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وأوقعت القرعة منتخب قطر بالمجموعة الأولى مع كل من الإكوادور والسنغال وهولندا.


ويضرب منتخب قطر موعدًا ناريًا مع نظيره الاكوادور في مستهل مونديال قطر، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات للمجموعة الأولى لمسابقة كأس العالم 2022، وذلك يوم الأحد الموافق 20 من نوفمبر الجاري.
 

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