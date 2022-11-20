لايف Qater بث مباشر مباراة قطر والاكوادور دون تقطيع live مشاهدة WORLD CUP رابط مباشر مباراة قطر والإكوادور في افتتاحية كأس العالم وجولة جديدة من التألق مع بطولة كأس عالم جديدة ونسخة شيقة.

يستعد منتخب قطر لخوض مباراة من العيار الثقيل في افتتاح كأس العالم "قطر 2022"، حيث أنه سيفتتح بلقائه أمام الاكوادور فعاليات مونديال قطر المرتقب من قبل الملايين، وذلك باعتباره منتخب البلد المستضيفة لهذه البطولة لأول مرة في تاريخها وفي تاريخ المسابقة.

ووقع المنتخب القطري في المجموعة الأولى من مجموعات المونديال، وذلك برفقة منتخب الاكوادور والسنغال والمنتخب الهولندي.

ويستعرض لكم موقع الفجر الرياضي من خلال التقرير الآتي، موعد مباراة قطر والإكوادور في كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة لها، وذلك باعتباره اللقاء الأهم في المونديال.

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ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءًا بتوقيت مصر، وفي تمام السابعة مساءًا بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

ومن المقرر أن يحتضن ملعب استاد "البيت" بقطر، فعاليات اللقاء المرتقب بين منتخب قطر ونظيره بولندا في أولى جولات دور المجموعات لمسابقة كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنقل فعاليات اللقاء المرتقب بين المنتخبين في مستهل كأس العالم، شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات مونديال قطر في إفريقيا والشرق الأوسط.

تردد قنوات بين سبورتس الناقلة لمباريات لكأس العالم 2022

1- تردد قناة beIN SPORTS HD 1،2،3،4

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12264

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

