رابط Bein Sports مشاهدة مباراة قطر والاكوادور بث مباشر اليوم في كاس العالم دون تقطيع Qater شاهدها مباشرة

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تتجه أنظار محبي الكرة العالمية لمتابعة مباراة قطر والإكوادور في بطولة كأس العالم 2022 والمقرر إقامتها في قطر.

موعد مباراة قطر والإكوادور في بطولة كأس العالم 2022

من المقرر أن تقام مباراة قطر والإكوادور يوم الأحد 20 نوفمبر 2022 على استاد البيت في قطر وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2022.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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واجه المنتخب القطري نظيره الإكوادوري في مباراة واحدة وكانت ودية جمعت بينهما فى عام 2018 على ملعب جاسم بن حمد معقل السد والت انتهت بفوز قطر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

ويخطط منتخب قطر لاستغلال العامل النفسي والبدني لتحقيق نتيجة إيجابية في أول مشاركاته في بطولة كأس العالم على مدار تاريخه واستغلال عاملي الأرض والجمهور.

وخاض منتخب قطر 10 مباريات ودية أستعدادًا لنهائيات كأس العالم 2022، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة وكانت أمام المنتخب الكندي بهدفين نظيفين.

في حين شارك منتخب الإكوادور في كأس العالم 3 مرات، بلغ في واحدة منها دور الـ16 بينما ودّع البطولة منذ الدور الأول في مناسبتين وسيشارك في نسخة قطر 2022 للمرة الرابعة في تاريخه.

ولم يسبق للمنتخب الإكوادوري تحقيق أي لقب طوال تاريخه وكان أفضل إنجاز له هو الوصول إلى الدور قبل النهائي من بطولة كوبا أميركا في مناسبتين من أصل 24 مشاركة.

وشهدت نسخة كأس العالم 2006 في ألمانيا نتائج أفضل لمنتخب الإكوادور، بحيث تأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد فوزه على بولندا بهدفين نظيفين وكوستاريكا بثلاثية نظيفة قبل الخسارة على يد ألمانيا بثلاثية نظيفة قبل أن يخسر من إنجلترا في الدور الثاني بهدف نظيف.

وفي التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، أنهى منتخب الإكوادور التصفيات في المركز الرابع برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين عن منتخب بيرو صاحب المركز الخامس.