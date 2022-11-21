يلا شوت totay اتش دي مشاهدة مباراة انجلترا وايران اليوم الإثنين بث مباشر yalla shoot

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وتفصلنا أيام قليلة فقط عن انطلاق بطولة كأس العالم 2022 والمقامة في دولة قطر، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 20 نوفمبر الجاري.



ويتواجد في المجموعة الثانية من مجموعات كأس العالم قطر 2022، كل من منتخب إنجلترا وأمريكا وإيران والبرتغال.



وفيما يلي مواعيد مباريات المجموعة الثانية من مجموعات كأس العالم:

المباراة الأولى:-

في 21 نوفمبر 2022، ستقام المباراة بين انجلترا وإيران في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر، بملعب استاد خليفة الدولي.

المباراة الثانية:-

21 نوفمبر 2022، سيلتقي منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنظيره منتخب البرتغال، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر.

