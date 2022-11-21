لايف Kora On مشاهدة مباراة ايران وانجلترا مباشرة ومجانا عبر هذه القناة المفتوحة على نايل سات England live شاهدها حالًا

يقدم الفجر الرياضي خدمة مشاهدة جميع مباريات كأس العالم على الهواء مباشرة من خلال البث الحي والمباشر للمباريات والتي من بينها مشاهدة مباراة انجلترا وايران بث مباشر اليوم الإثنين.

وستقام مباريات دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022، يوم الأحد المقبل الموافق 21 نوفمبر الجاري، بينما سيتم انتهاء مباريات البطولة بشكل رسمي يوم 18 ديسمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة منتخب إنجلترا، مع نظيره منتخب إيران يوم 21 نوفمبر المقبل الموافق الإثنين المقبل، وذلك في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، على ستاد خليفة الدولي في إطار منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس العالم.

ويقع منتخب إنجلترا، في دور المجموعات ببطولة كأس الراعالم، في المجموعة الثانية نن المونديال مع كلا من منتخبات وإيران منتخبي الولايات المتحدة الأمريكية وويلز.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس العالم قطر 2022، كما سيتم بث مباراة إنجلترا وإيران عبر شاشاتها المختلفة