يلا شوت Senegal مشاهدة مباراة السنغال وهولندا بث مباشر Yalla Shoot live في كاس العالم رابط ماتش هولندا NOW

رابط مباشر مباراة السنغال وهولندا بث مباشر اليوم في واحدة من القمم الكبيرة في كأس العالم نسخة قطر 2022 والتي بدأ أمس الأحد.

وأسفرت قرعة كأس العالم 2022 عن وقوع منتخب قطر صاحب الأرض على رأس المجموعة الأولى التي ضمت منتخبات هولندا والسنغال والإكوادور.



يمكن أن تلتقي هولندا الموجودة في التصنيف الثاني بالأرجنتين كرأس مجموعة للمرة السادسة، حيث التقيا 5 مرات من قبل في 1974 وفازت هولندا برباعية نظيفة و1978 في النهائي وفازت به الأرجنتين بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وفي 1998، فازت هولندا في الدور ربع النهائي بهدفين مقابل هدف ثم تقابلا في 2006 و2014 وتعادلا سلبيًا في المرتين الأولى بدور المجموعات والثانية في نصف النهائي وفازت بها الأرجنتين بعد اللجوء لركلات الترجيح.



أما بالنسبة للبرازيل، فحدثت 5 مواجهات بين هولندا والبرازيل ومن الممكن أن تكون السادسة في دور المجموعات في هذه النسخة، حيث التقت هولندا والبرازيل لأول مرة في مونديال 1974 وفازت عليها بهدفين نظيفين ثم قابلتها في 1994 وفازت البرازيل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الدور ربع النهائي ثم فاز منتخب السامبا مرة أخرى بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما في الدور قبل النهائي في 1998.



في حين سجل منتخب السنغال ظهوره الأول في بطولات كأس العالم خلال نسخة2002 التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان وهي النسخة التي حقق فيها إنجازا كبيرا بالوصول إلى الدور ربع النهائي قبل الخسارة من تركيا بهدف نظيف بقاعدة الهدف الذهبي.



ومنحت قرعة كأس العالم 2022 منتخب السنغال بشرى أولى بوقوعه في المجموعة الأولى وهي نفس المجموعة التي وقع فيها خلال مشاركته في نسخة 2002 في حين وقع السنغال في مشاركته الثانية في 2018 في المجموعة الثامنة وودع البطولة من الدور الأول.



وواجه السنغال منتخب فرنسا حامل اللقب في مباراة افتتاح كأس العالم 2002 وانتهت بفوز مفاجئ لممثل القارة الأفريقية بهدف نظيف ليوجه رسالة إنذار للجميع وقتها بأنه لن يكون ضيفا خفيفا في البطولة.



من المقرر أن تقام مباراة السنغال وهولندا يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 على ستاد الثمامة وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2022.

وستقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية والساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.