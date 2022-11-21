يلا شوت CUP مشاهدة مباراة هولندا والسنغال neatherlands vs Senegal بث مباشر كورة ستار ستريم live

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الفجر الرياضي
هولندا والسنغال
هولندا والسنغال

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة نقل مباريات كأس العالم بث مباشر لحظة بلحظة على الهواء مباشرة من خلال التغطية الحية والمباشرة.

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يواجه منتخب السنغال نظيره منتخب هولندا في بطولة كأس العالم، مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 21 نوفمبر في المجموعة الأولي.

 

وتنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

وأوقعت القرعة عن وقوع السنغال في المجموعة الأولى من  كأس العالم، رفقة منتخب هولندا، منتخب الإكوادور، بالإضافة إلى منتخب قطر مستضيف البطولة.

 

القنوات الناقلة لمباراة السنغال وهولندا في كأس العالم

 

تملك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق البث الحصري لمباريات بطولة كأس العالم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

 

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وتنطلق البطولة المنتظرة العشرين من شهر نوفمبر الجاري وحتى الثامن عشر من شهر ديسمبر المقبل 2022، وتضم 32 منتخبا تم تقسيمهم إلي 8 مجموعات وكل مجموعة تضم 4 منتخبات.

 

مجموعات كأس العالم 2022

 

المجموعة الأولى: قطر – الإكوادور – السنغال – هولندا.

المجموعة الثانية: إنجلترا – إيران – الولايات المتحدة الأمريكية – ويلز.

المجموعة الثالثة: الأرجنتين – المملكة العربية السعودية – المكسيك – بولندا.

المجموعة الرابعة: فرنسا – أستراليا – الدنمارك – تونس.

المجموعة الخامسة: إسبانيا – كوستاريكا – ألمانيا – اليابان.

المجموعة السادسة: بلجيكا – كندا – المغرب – كرواتيا.

المجموعة السابعة: البرازيل – صربيا – سويسرا – الكاميرون.

المجموعة الثامنة: البرتغال – غانا – أوروجواي – كوريا الجنوبية.

 

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