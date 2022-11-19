عاجل.. البترول: برامج التحول الرقمي بالقطاع تدعم عملية التحول البيئي المستدام

الاقتصاد
وزير البترول المصري
وزير البترول المصري

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية  أن الوزارة تواصل العمل علي تنفيذ برامج التحول الرقمي في قطاع البترول والغاز التي تم إطلاقها عام ٢٠١٦ في إطار مشروع تطوير وتحديث القطاع، موضحًا أن تطبيق التحول الرقمي يأتي كأحد  أهم الخطوات التي تتخذها وزارة البترول والثروة المعدنية لتوفير القدرة علي تبني افضل ممارسات استدامة العمليات في كافة الأنشطة البترولية متماشيا مع الاستدامة البيئية بمشروعات قطاع البترول والغاز  والعمل نحو إزالة الكربون  .

ويعتمد تنفيذ هذا البرنامج للتحول الرقمي بشكل أساسي علي التعاون مع مؤسسة SAP  العالمية كشريك تكنولوجي مهم بالاستعانة بنظم SAP SIGNAVIO  إذ يسمح تطبيق التكنولوجيا والحلول الرقمية المتطورة  بمشروعات قطاع البترول والغاز في دعم عملية التحول البيئي المستدام  كأحد المتطلبات الأساسية لتحقيق هذا الهدف  .


ويجري التعاون حاليا من خلال شراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول ومؤسسة SAP  لتنفيذ مشروعات التحول الرقمي الشامل في كافة أنشطة مصافي تكرير البترول وشركات توزيع الوقود وشركات البحث والانتاج بما يؤدي لتحويل كافة مجالات وأنشطة هذا القطاع لتدار بأحدث الأساليب الرقمية والتحكم وإدارة  العمليات من خلالها.

 

 وفي هذا الإطار فإن التكنولوجيا التي يتم تطبيقها تساعد في تحقيق الأهداف الطموحة لخفض الكربون في الصناعة من خلال دمج بيانات الأنشطة  مع العوامل البيئية بما يسمح بقياس اثر العمليات بشكل دوري وعلي نطاق واسع، حيث يتيح تطبيق حلول منظومة SAP SIGNAVIO   استكشاف امكانيات تحليل ودراسة العمليات بشكل افضل وفقًا لأحدث الممارسات العالمية،  مما  يعزز  المساهمة في تحقيق استراتيجية الوزارة لازالة الكربون.

التحول الرقمي في قطاع البترول والغاز طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

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