المالية: تطبيق "الإيصال الإلكتروني" بشرم الشيخ لتسهيل رد الضريبة للأجانب

قال المهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لتطوير مصلحة الضرائب، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة إتاحة منظومة إلكترونية لرد ضريبة القيمة المضافة للسائحين بطريقة رقمية تتوافق مع النظم المميكنة بمصلحة الضرائب المصرية، تم تفعيل منظومة الإيصال الإلكتروني بمدينة شرم الشيخ، وتم بذل كل الجهد من أجل تقديم كل وسائل الدعم الفني للممولين بشرم الشيخ لإتمام عملية انضمامهم إلى منظومة الإيصال الإلكترونى لتسهيل عملية رد الضريبة للمغادرين الأجانب.

وقال إنه عقب صدور قرار إلزام ممولي شرم الشيخ بمنظومة الإيصال الإلكتروني،تم تشكيل فرق عمل لتقديم الدعم الفني الميداني للممولين في مقاراتهم بشرم الشيخ لضمان حل كافة العقبات بشكل فوري وتسهيل عملية التكامل الفني مع المنظومة، كما تم تفعيل التواصل المباشر مع الممولين للإجابة على إستفساراتهم حول التكامل مع المنظومة على مدار ال ٢٤ ساعه من خلال فرق الدعم الفني ومن خلال مركز الإتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب المصرية، بالإضافة إلى إنشاء صفحة على الموقع الإلكتروني للمصلحة بعنوان دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني ( ممولي النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ)، تتضمن المعلومات والإجراءات اللازمة لإتمام التكامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني.