سعر الدولار اليوم السبت 19-11-2022 في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم، يعتبر سعر الدولار من الموضوعات المهمة التي تشهد إقبالا بحثيا متزايدا على مدار الساعة، نظرا لارتباط العديد من الخدمات والسلع بالعملة الخضراء التي اضطربت مؤخرا مع اشتعال الأزمة الأوكرانية الروسية.

سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار اليوم السبت 19-11-2022، أمام الجنيه المصري اسقرارا ملحوظا بمختلف البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، حيث سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 24.42 للشراء، 24.47 جنيه للبيع، وفى البنك التجاري الدولي cib سجل 24.46 جنيه للشراء، 24.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم السبت

ووصل سعر الدولار اليوم السبت 19-11-2022 في بنك الإسكندرية إلى 24.45 جنيه للشراء، 24.52 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 24.45 جنيه للشراء، 24.53 جنيه للبيع.

وتقدم بوابة الفجر لقرائها وروادها الكرام أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدولار فى اليوم السبت في البنك المركزى المصرى

24.45 جنيه للشراء.

24.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

24.42 جنيه للشراء.

24.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

24.42 جنيه للشراء.

24.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

24.45 جنيه للشراء.

24.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

24.46 جنيه للشراء.

24.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

24.48 جنيه للشراء.

24.51 جنيه للبيع.