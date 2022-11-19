للأطفال.. هذه اللقاحات يجب الحصول عليها قبل فصل الشتاء

انتشار العدوى بين الأطفال خلال بدايات فصل الشتاء، أمر يربك الكثير من الأمهات ولا يخلوا حديث عن الانتشار السريع للإنفلونزا على سبيل المثال بين الصغار، ولتجنب الإصابة بالعدوى، تتوافر مجموعة من الأمصال في مراكز المصل واللقاح تعمل على تقوية الجهاز المناعي.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، اللقاحات التي يجب تناولها للأطفال في فصل الشتاء تجنبًا للإصابة بالأمراض المختلفة، وجاءت على النحو التالي:-

للأطفال.. لقاحات يجب تناولها في فصل الشتاء

حسب مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، فإن هناك مجموعة من الأمصال التي يجب تناولها وهي:

- لقاح المكورات الرئوية

خصص هذا اللقاح للأطفال بداية من عمر شهرين فأكثر ويحصل عليه الطفل مرة واحدة فقط في العمر في أي وقت من السنة، ويختلف سعر التطعيم فالأمريكي بسعر 490 جنيهًا للجرعة بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم التطعيم، أما اللقاح البلجيكي سعره 350 جنيهًا للجرعة بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم التطعيم.

- لقاح 23 - Pneumovax

أما هذا اللقاح فيمكن للأفراد بوجه عام من عمر السنتين ممن لديهم قابلية للإصابة بفقر الدم المنجلي، أو من يعانون من أمراض مزمنة كأمراض القلب، يمكنهم تناول لقاح «23 - Pneumovax» والذي يباع الأمريكي منه بسعر، 580 جنيهًا مضافًا إليها 10 جنيهات رسم تطعيم، وذلك للوقاية من 23 نوع من البكتريا المسببة للالتهاب الرئوي.

- لقاح فيروس الروتا

يمكن للأمهات الحفاظ على أطفالهن خلال فصل الشتاء بمنحهم تطعيم فيروس الروتا الذي يعطى للأطفال قبل أن يتم عمر الـ 6 أشهر، من خلال جرعتين يفصل بينهما شهران، كما يمكن تناوله في عمر شهرين أو 4 أشهر أو 6 أشهر.

وتكون الجرعة الأولى من تطعيم فيروس الروتا للأطفال من عمر 45 يومًا إلى عمر 4 أشهر ونصف، ويتم إعطائه على جرعتين، بسعر 310 جنيهات للجرعة + 10 جنيهات رسم تطعيم.

- لقاح الحساسية

لقاح الحساسية بسعر 1800 جنيه، يتم إعطاؤه خصيصًا لمرضى حساسية الجيوب الأنفية، وذلك بعد أن يُجري المريض بعض الاختبارات لمعرفة أسباب الحساسية، ليتم بعد ذلك إعطائه مصل مناسب فور اكتشاف المرض، والمصل عبارة عن كورس يستمر لمدة عام، مقسم على جرعات أسبوعية.

- لقاح الروتاتيك

ويمنح لقاح الروتاتيك الجسم مناعة قوية بعد تناول اللقاح ويتم تناوله على 3 جرعات، ويبلغ سعره 310 جنيهات للجرعة + 10 جنيهات رسم تطعيم.

- لقاح الإنفلونزا البكتيري

سعر التطعيم 75 جنيهًا، يمكن منح الأطفال تطعيم الإنفلونزا البكتيري الذي يأخذه الطفل مرة واحد فقط في العمر، حيث يساعده على الوقاية من التهابات الأذن الوسطى والأغشية المخاطية والالتهاب الرئوي.

- لقاح الالتهاب الكبدي الوبائي

يتم تناول مصل الالتهاب الكبدي الوبائي، على جرعتين، الجرعة الأولى تكون بعد العام الأول للطفل إلى قبل 17 عامًا، تفصلهما فترة زمنية تبلغ 6 أشهر على الأقل، ويبلغ سعر المصل نحو 310 جنيهات للجرعة بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم تطعيم.

- لقاح الجديري المائي

أما مصل الجديري المائي فهو عبارة عن جرعة واحد فقط يأخذها الطفل من عمر عام فما فوق، ويكون ذلك بعد التطعيم الذي يأخذه الطفل في مكاتب الصحة بشهر على الأقل، ويصل سعر إلى نحو 420 جنيهًا ويضاف عليها 10 جنيهات رسم التطعيم.