محافظ الإسكندرية يكشف آخر تطورات تكليفات الرئيس السيسي للاستفادة من الأمطار (فيديو)

توك شو
اللواء محمد الشريف-
اللواء محمد الشريف- محافظ الإسكندرية

كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن هناك العديد من النوات الكبيرة التي تتعرض لها المحافظة وليس نوة واحدة فقط، وكل نوة لها ظروفها الخاصة ونتابع مع وزارة الري والقوات البحرية.

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وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المنصة"، المذاع على فضائية "الشمس"، إذا كانت تلك النوات كبيرة وتستدعي تأجيل الدراسة في المدارس نؤجلها، ولو كانت مستمرة لمدة 24 ساعة نؤجل الأعمال في المصالح الحكومية وذلك لسلامتهم والسماح لسيارات المحافظة لانتشال المياه وتصفيتها من الشوارع. 

 وأشار إلى أن المنطقة الشمالية بالمحافظة لها باع طويل في جمع مياه الأمطار وتصفيتها، إلى جانب القوات البحرية بإمكانياتها الضخمة وأجهزتها للمساعدة في النوات الكبيرة في المحافظة.

 ولفت إلى أن الطاقة الاستيعابية في المحافظة تصل إلى 1.9 مليون متر مكعب، حيث ينزل عليها أضعاف المياه وتتواجد في شوارع الإسكندرية إلى أن يتم إعادة التصريف، موضحًا أن هناك مشروعات ضخمة جدا كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي تفصل مياه الأمطار عن مياه الصرف الصحي لكي نستفيد بكل قطرة مياه.

 وأوضح إلى أن المحافظة أنجزت أكثر من ثلاث مشاريع منها والباقي سيتم في وقت قريب للغاية لكي يتم تصريف كل مياه الأمطار في كل النوات الشتوية القوية والخفيفة في الدلتا الجديدة، وذلك للاستفادة منها في المناطق السكنية الجديدة.

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