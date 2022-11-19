يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات القليلة الماضية، عن تردد بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022، في دولة قطر المُضيفة.

وكشفت مجموعة قنوات بي ان سبورت القطرية، عن مفاجأة سعيدة لجميع الجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإعلانها إذاعة 22 مباراة في كأس العالم قطر 2022 بشكل مجاني عبر قناتها المفتوحة على النايل سات.

وأشارت قناة بي ان سبورت في إعلانها الرسمي، منذ قليل، إلى أن هذه الخطوة تأتي للاحتفاء بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة، ويبدأ البث المجاني بالمباراة الافتتاحية، التي ستُقام يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر الجاري، على ستاد البيت، وتجمع بين الدولة المضيفة قطر ونظيرتها الإكوادور.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، تردد قناة بي ان سبورت المجانية المفتوحة عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات الناقلة لـ22 مباراة في كأس العالم 2022، وهي على النحو التالي:-

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022

- القمر الصناعي: نايل سات.

- تردد القناة: 11054 - 12604.

- معدل الاستقطاب: أفقي (H).

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

- 7 درجات غرب.

تردد قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي عرب سات

- القمر الصناعي: عرب سات.

- تردد القناة: 12379

- معدل الاستقطاب: أفقي (H).

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

- 30.5 درجة شرق.