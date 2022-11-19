عاجل.. انخفاض أسعار البيض فى مصر اليوم السبت

يبحث العديد من المواطنين في مصر، وبشكل يومي عبر محرك البحث العالمي «جوجل»، عن أسعار البيض السبت 19-11-2022، التي شهدت تراجعًا، باستثناء البلدي في السوق المحلي ومنافذ البيع الحكومية، وذلك وفقًا لسعر المستهلك لمعرفة سعر كرتونة البيض وصلت لكام.

وما تزال شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، ترصد وتتابع سعر البيض في السوق المحلية وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة التي وضعتها لدفع قطاع الثروة الداجنة للأمام والتي من بينها تشجيع إقامة المشروعات المتكاملة بالمناطق الصحراوية، حيث تم تخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني.

وتتضمن خطة تنفيذ المشروعات أيضًا مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر وإنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

سعر البيض الأبيض للمستهلك



تراجع سعر البيض الأبيض لدى المستهلك اليوم ووصلت لـ70 جنيهًا للطبق (تختلف الأسعار على حسب المنطقة السكنية).

سعر البيض الأحمر للمستهلك

كما شهد سعر طبق البيض الأحمر، لدى المستهلك هبوطًا وصل لـ72 جنيهًا (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

بينما سجلت أسعار البيض البلدي ثباتًا، لدى المستهلك اليوم لتسجل 75 جنيهًا للطبق، (وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية).

ووفقًا لتصريحات السيد القصير وزير الزراعة، السابقة فإنه يتم طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في المنافذ الحكومية التابعة لوزارتي الزراعة والتموين بأسعار مناسبة بالتعاون مع إدارة اتحاد الدواجن، وذلك لتقليل الحلقات الوسيطة بين المستهلك والمنتج وكذلك ضبط الأسعار والقضاء على جشع التجار.

كما تستمر الحكومة سعيها الدائم نحو زيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير من خلال تطوير مشروع الدواجن التكاملى بالعزب بمحافظة الفيوم.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تستهدف وفقًا لخطتها الإستراتيجية للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.