أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الأحد 20/11/2022 ودرجات الحرارة المتوقعة، إذ يسود طقس خريفي معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأضافت الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا ستكون معتدلة الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حارة على جنوب الصعيد، مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء.

وتشهد حالة الطقس غدا تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وكذلك الوجة البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، فإنّ درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد 20-11-2022، على مدن ومحافظات الجمهورية، كالتالي:

- القاهرة 27 - 17

- العاصمة الإدارية 27 - 17

- 6 أكتوبر 26- 16

- بنها 26- 17

- دمنهور 26- 16

- كفر الشيخ 26- 16

- المنصورة 27- 17

- دمياط 25- 16

- بورسعيد 25- 18

- الإسماعيلية 27- 15

- السويس 27- 15

- الزقازيق 27- 16

- شبين الكوم 27- 15

- طنطا 27- 16

- شلاتين 30- 22

- الإسكندرية 27- 16

- العلمين الجديدة 26- 16

- وادي النطرون 27- 16

- مطروح 26- 16

- السلوم 27- 15

- سيوة 26- 11

- العريش 26- 14

- رفح 26- 13

- الطور 27- 14

- كاترين 20- 08

- رأس سدر 28- 16

- نخل 25- 07

- طابا 25 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 27- 19

- شرم الشيخ 27 - 21

- الغردقة 27- 20

- مرسى علم 27- 20

- الفيوم 27- 14

- بني سويف 27- 13

- المنيا 27- 12

- أسيوط 27- 13

- سوهاج 28- 14

- قنا 30- 17

- الأقصر 31- 16

- أسوان 31- 17

- الوادي الجديد 28- 12

- أبو سمبل 29- 16

- أبو رماد 29- 22

- رأس حدربة 27- 19