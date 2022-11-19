سعر الدولار فى مصر اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022

شهد سعر الدولار اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022، استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات بعد عطلة إسبوعية استمرت لمدة يومين، عقب آخر ارتفاع له بمقدار قرشًا واحدًا، خلال تعاملات الخميس الماضي.

أسعار الدولار فى مصر اليوم

سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم 24.42 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع، وفقًا لبنك مصر.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وفي البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الدولار 24.42 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وفي بنك البركة، حقق سعر الدولار اليوم 24.42 جنيه للشراء، 24.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي

واستقر سعر الدولار اليوم الجمعة عند 24.49 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع، في البنك الأهلي الكويتي.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفي بنك قناة السويس، ثبت سعر الدولار اليوم الجمعة، ليسجل 24.41 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 24.45 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وفي بنك القاهرة، وصل سعر الدولار اليوم إلى 24.42 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني

وفي بنك قطر الوطني، ثبت سعر الدولار اليوم، ليسجل نحو 24.42 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

حقق سعر الدولار 24.42 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع، وفقًا لبنك كريدي أجريكول.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار 24.48 جنيه للشراء، و24.51جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار 24.41 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع، وفقًا لشاشة بنك بلوم.

سعر الدولار في ميد بنك

وفي ميد بنك، بلغ سعر الدولار 24.46 جنيه للشراء، و24.51جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني

وفي بنك الإمارات دبي الوطني، سجل سعر الدولار 24.42 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

حقق سعر الدولار 24.49 جنيه للشراء، و24.52 جنيه للبيع، في البنك المصري الخليجي.

أسعار الدولار خلال تعاملات الأسبوع الماضي

انخفض الجنيه المصري، الاثنين الماضي، بمقدار يتراوح من 1: 2 قرش، إضافة إلى تراجع 2 قرش، الثلاثاء الماضي، وهبط بمقدار يتراوح من 2: 3 قروش، خلال تعاملات الأربعاء الماضي، إضافة إلى خسارة قرشًا واحد، أمس الخميس، ليصل إجمالي ما فقده الجنيه المصري خلال أسبوع نحو 8: 9 قروش.

وتداولت البنوك في مصر أسعار الدولار بين نطاق 24.41 - 24.49 جنيه للشراء، و24.47 – 24.52 جنيه للبيع.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك بلوم ليبلغ 24.41 جنيه، وأعلى مستوى للبيع في بنك البركة والأهلي الكويتي والإسكندرية وقطر الوطني، ليصبح 24.52 جنيه.