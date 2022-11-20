الرئيس الإنسان.. ريهام سعيد تحتفل بميلاد السيسي في حلقة خاصة: “كنا فين وبقينا فين”

ناشدت الإعلامية ريهام سعيد جمهورها بالالتفاف حول التلفاز، ومتابعة حلقتها اليوم، لما تحتويه من مادة مهمه تختلف كليا عما اعتادت ان تقدمه من جرائم ومشاكل مجتمعية، تستقطب أكبر جمهور.

وأضافت ريهام سعيد، خلال برنامجها صبايا الشمس، المذاع عبر فضائية الشمس، اليوم يحل عيد ميلاد المصريين متمثلا فى عيد ميلاد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأن المصريين ولدوا من جديد، بسبب كم الإنجازات والمشاريع التى أقيمت فى عهد الرئيس السيسى، منذ توليه رئاسة مصر، بعد أن عاشت مصر فى الظلام أبان ثورة يناير.

وتابعت "سعيد" أن مصر يوميا تشهد إنجاز جديد بشكل يفوق قدرة أى إعلامى على حصرها كاملة، مؤكدة أن الرئيس السيسى يقود نهضة مصر الحديثة داخليا وخارجيا.