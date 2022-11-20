دعاء تمام السعي

ما هو دعاء السعي؟.. خلال السطور المقلة نستعرض الإجابة حول هذا السؤال، فمن دعاء السعي للمعتمر أن يستقبل الكعبة، فيكبر، ويدعو فيقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير.



كما يجوز للمعتمر ما دام قد قرأ تلك الأذكار والأدعية أو شيئًا منها، أن يدعو في الطواف وفي السعي بين الصفا والمروة بما أحب وبما شاء مما فيه الخير له في الدنيا وفي الآخرة.





ويستحب في دعاء السعي بين الصفا والمروة أن ينشغل الحاج أو المعتمر بالأوراد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز له كذلك إن لم يرد في خاطره دعاء وأراد الانشغال بالذكر أن يقرأ القرآن فهو أعظم الذكر، وأجزى له أجرًا.





◄ ما هو دعاء السعي بين الصفا والمروة؟



ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنّه كان يدعو به أثناء الطواف بين الصفا والمروة، ويستحب الدعاء به، وهو: "رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك تعلم ما لا أعلم إنك أنت الله الأعز الأكرم.



من سنن السعي بين الصفا والمروة استحباب قول "رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم وأنت الأعز الأكرم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".

اللَّهُمَّ اسْتَعْمِلْنِي بِسُنَّةِ نَبِيِّكَ، وَتَوَفَّنِي عَلَى مِلَّتِهِ، وَأَعِذْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ" "اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنَ النَّارِ سِرَاعًا سَالِمِينَ، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ آمِنِينَ" "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ".

ويتضح دعاء السعي أيضا في عموم الأذكار المأثورة عن النبي صل الله عليه وسلم مع الدعاء الجامع مثل "اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لي دِينِي الذي هو عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ الَّتي فِيهَا معاشِي، وَأَصْلِحْ لي آخِرَتي الَّتي فِيهَا معادِي، وَاجْعَلِ الحَيَاةَ زِيَادَةً لي في كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ المَوْتَ رَاحَةً لي مِن كُلِّ شَرٍّ".



اللهم إني أسألك من الخيرِ كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشرِ كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النارِ وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرًا.



اللَّهمَّ اقسِم لَنا من خشيتِكَ ما يَحولُ بينَنا وبينَ معاصيكَ، ومن طاعتِكَ ما تبلِّغُنا بِهِ جنَّتَكَ، ومنَ اليقينِ ما تُهَوِّنُ بِهِ علَينا مُصيباتِ الدُّنيا، ومتِّعنا بأسماعِنا وأبصارِنا وقوَّتنا ما أحييتَنا، واجعَلهُ الوارثَ منَّا، واجعَل ثأرَنا على من ظلمَنا، وانصُرنا علَى من عادانا، ولا تجعَل مُصيبتَنا في دينِنا، ولا تجعلِ الدُّنيا أَكْبرَ همِّنا ولا مبلغَ عِلمِنا، ولا تسلِّط علَينا مَن لا يرحَمُنا.

◄ ما هي أدعية السعي في العمرة؟



هناكط أدعية تقال من باب السنة النبوية وليست بقصد الوجوب، فمن تركها ليس بآثم ولكنه سيحرم من اجر وعظمة وفضل الدعاء في السعي.

اللهم قرب منا كل خير وأبعد عنا كل شر.

اللهم لا تقربنا وذريتنا ممن لا يخافك ولا يخشاك.

اللهم أحفظ أولادنا يارب العالمين.

يارب ياكريم تقبل منا وأرزقنا الثبات في القول والعمل.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني.

اللهم إنّي أسألُكَ رضاك والجنة، وأعوذُ بك من سخطك والنار.

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

اللهم تقبل منا السعي والطواف.

اللهم لقد تركنا المال والولد ولا نبغى إلا رضاك فتقبل منا.

اللهم نسألك الصحة والعفاف والغنى.

اللهم نسألك من كل الخير الذي دعاك به سيدنا ومولانا محمد – صلى الله عليه وسلم -.

اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر، وعذاب القبر، وشر فتنة الغنى، وشر فتنة الفقر.

اللهم إني أعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال.

اللهم اغسل قلبي بماء الثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمأثم والمغرم.

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر.

اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وغلبة الدين، وقهر الرجال، وعذاب القبر.

اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، ومن شر بصري، ومن شر لساني، ومن شر قلبي.



◄ ما هو دعاء تمام السعي؟

دعاء تمام السعي هو ما يقال بعد الانتهاء من تأدية 7 أشواط كاملة تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة، وبذلك تنتهي مناسك العمرة، ويجوز للمعتمر بعدها أن يقصر شعره ويتحلل من إحرامه، وفي مناسكه كلها أثناء العمرة الكثير من الثواب والأجر الذي يتضاعف بالدعاء، ولذلك نقدم لكم دعاء تمام السعي بأدعية جميلة ومستجابة إذا ما رددها المعتمر بيقين تام في الإجابة.

اللهم إني عبدك، وابن عبدك، وابن أمتك، حملتني على دابتك، وسيرتني في بلادك، حتى أدخلتني حرمك وأمنك، وهذا بيتك، وقد رجوتك رب فيه بحسن ظني بك، أن تكون قد غفرت لي، فإن كنت رب غفرت لي، فازد عني رضًا، وقربني إليك زلفًا، وإن كنت رب لم تغفر لي، فمن الآن رب اغفر لي، قبل أن ينأى عني بيتك.

للهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم تقبَّل طاعتنا، واجعل عبادتنا سبيلًا يُقربنا من طاعتك وحُبك، واعفٌ عن زلاتنا وخطايانا، واجعلنا من أهل الجنة يا ربَّ العالمين.

اللهم يا من لا هادي إلَّا من هديت ولا مُعافى إلَّا من عافيت، تولَّنا في من توليت، وقِنا واصرف عنَّا شرَّ ما قدرت وقضيت، فإنكَّ تقضي بالحق ولا يُقضى عليك ولا يذلُّ من واليت ولا يُعزُّ من عادي، تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمدُ على ما أعطيت، اللهم اجعل طاعتنا سبيلًا يفتح لنا أبواب الجنة يا أرحم الراحمين.

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأظلنا بظلك يوم لا ظل إلَّا ظلك.