أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الأحد 20-11-2022

الاقتصاد
أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم

استقرت أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم، مع استمرار توافر معروض ضخم يكفى احتياجات السوق وضخ كميات كبيرة فى الأسواق عبر منافذ وزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، لتتراوح أسعار البلدى ما بين 170 و185 جنيها حسب القطعية.

ويباع اللحم الضأن بسعر ما بين 170 و200 جنيه حسب القطعية، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 160- 190 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 155 و180 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 155 و160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الكبدة الضأن ما بين 160 و190 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملى بين 130 و160 جنيها للكيلو، أما عن اللحوم المستوردة سجل اللحم البرازيلى بين 110 و130 جنيها، والكبدة المستوردة بين 80 جنيها إلى 97 جنيها.

txt

أسعار اللحوم اليوم السبت 19-11-2022 في المنيا

txt

أسعار اللحوم اليوم السبت 19-11-2022 في أسواق محافظة البحيرة

txt

مباحث التموين توجه ضربة لمحلات اللحوم بالجيزة.. وتضبط 500 كيلو

txt

أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الجمعة 18-11-2022

مخزون اللحوم

وقال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين،  إن الدولة تقوم بضخ اللحوم السودانية عبر منافذ وزارة التموين البالغ عددها 1300 منفذ بسعر 115 للكجم.

وتابع "خليل"،  إن  مخزون اللحوم  يكفي لمدة 12 شهرًا وستة أيام  وكذا الدواجن  يتم ضخها ومحزونها  يكفي لمدة أربعة اشهر وثمانية ايام وبنفس السعر.

ولفت إلى أن مخزون المكرونة الاستراتيجي  يكفي لمدة خمسة أشهر وثمانية أيام، ومدة تغطي أربعة أشهر بالنسبة لمخزون السكر ويتزامن ذلك مع قرب  موسم حصاد السكر  لمحصولي  القصب والبنجر خلال شهري يناير وفبراير   القادمين.

اسعار اللحوم الخدمة الوطنية جهاز الخدمة الوطنية اللحوم البلدي اللحم الضأن

الأكثر قراءة

يلا شوت Egypt مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا بث مباشر Kora live رابط ماتش مصر ON TIME SPORTS هدف محمد صلاح الآن

عاجل.. السيسي يتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم

يلا شوت yalla Kora مشاهدة مباراة مصر الآن|| بث مباشر ماتش مصر وبلجيكا YouTube اونلاين ستريم هدف الفراعنة Today زيزو

عاجل.. مصرع 11 وإصابة 27 آخرين في حادث تصادم بطريق رأس غارب

نزلها الآن.. تردد قناة الكويت الرياضية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم الجمعة 18-11-2022 بشكل مفتوح

حقيقة عدم إذاعة مباراة مصر وبلجيكا على ON Time Sports.. وتردد القنوات الناقلة

world cup qatar 2022.. تعرف على معلقي مباراة قطر والإكوادور والبث المباشر افتتاحية كأس العالم

رئيس مدينة رأس غارب: 12 حالة وفاة و30 مصاب بحادث الأتوبيس